Nổ súng cướp tài sản gây chấn động làng chài

Vào thời điểm trên, trong lúc ông Hồ Tấn Thịnh (70 tuổi, chủ cơ sở chế biến hải sản ở thôn Du Quang, xã Phổ Quang, H.Đức Phổ) ở trong nhà, thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt, đội mũ bảo hiểm xông vào dùng súng khống chế, yêu cầu đưa tài sản. Sau đó, kẻ này tiếp tục bắn 3 phát đạn uy hiếp, đe dọa những người có mặt trong nhà, yêu cầu mở két sắt lấy toàn bộ tiền, vàng, nhưng khi bắn đến viên đạn thứ 4 thì súng bị kẹt đạn nên đối tượng bỏ chạy ra ngoài.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an H.Đức Phổ phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, tập trung rà soát đối tượng nghi vấn.

ẢNH: HIỂN CỪ Khẩu súng mà nghi phạm Trần Minh Phông gây án

Ban đầu làm việc với cơ quan công an, Phông chối quanh. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập được, Phông đã thừa nhận thực hiện vụ cướp táo tợn trên. Quá trình khám xét, ngoài khẩu súng sau khi gây án cất giấu tại khu vực nuôi tôm ở xã Phổ An cùng một số viên đạn được tìm thấy, lực lượng công an còn phát hiện Phông còn tàng trữ một khẩu súng săn khác và nhiều viên đạn.

Theo điều tra của công an, sau khi lên mạng tìm mua khẩu súng với giá 36 triệu đồng, Phông bí mật nghiên cứu giờ giấc sinh hoạt của gia đình ông Thịnh, sau đó chờ thời cơ ra tay cướp tài sản để trả nợ tiền đánh bạc.