Nói không với vu khống, trục lợi trên mạng xã hội: 'Ác ngôn' có phải trả giá ?

Tuy nhiên, thời gian gần đây rất nhiều người đã thực hiện các bước cần thiết để yêu cầu cơ quan chức năng xử lý những “ác ngôn”, đòi lại công bằng cho chính mình.

Chiều 12.12.2015, khi vợ chồng bà Diễm Phương chuẩn bị dọn đồ đạc thì bà V.T.M.P (nhà gần bên) đã dùng điện thoại quay những người đang di chuyển tài sản đi, sau đó báo Công an TT.Tân Trụ. Lúc công an có mặt, vợ chồng bà Diễm Phương đưa đầy đủ giấy tờ để phía công an kiểm tra và xác nhận việc làm này là đúng, với những nội dung trong biên bản giữa bà H. và bà Phương đã ký. Công an ra về và bà Diễm Phương tiếp tục tháo dỡ tài sản cá nhân.