Nỗi lo cháy nhà trong hẻm nhỏ

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 17 giờ ngày 7.5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà 47/58/2 Lạc Long Quân (P.1, Q.11, TP.HCM). Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động nhiều người và phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 18 giờ 12, lực lượng cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy, kịp thời cứu được 1 người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà xung quanh. Hậu quả vụ cháy khiến 8 người tử vong . Bước đầu Công an TP.HCM xác định nạn nhân tử vong do ngạt khói.