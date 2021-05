Nỗi lo 'mờ mịt' dấu vết F0

Hôm qua 4.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng chính thức cung cấp thông tin về trường hợp thứ 2 dương tính với Covid-19 tại TP.Đà Nẵng . Đó là bệnh nhân (BN) D.T.N.H (nữ, 25 tuổi, quê Hậu Giang, nhân viên mát xa tại khách sạn Phú An ở đường 2.9, Q.Hải Châu). D.T.N.H là F1 của BN 2982 (N.T.N, nam, 28 tuổi, ngụ TP.Hội An, Quảng Nam, nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn Phú An) đã phát hiện dương tính trước đó.