'Nóng' buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Côn Đảo

Nổ súng truy bắt tàu cá chở dầu

Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết tình trạng tàu cá cải hoán tàu hàng chở xăng dầu không rõ nguồn gốc hoạt động từ nhiều năm nay trên vùng biển Côn Đảo rất tinh vi.

Để đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển do các tàu cá thực hiện, mới đây BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập chuyên án VT321 và bắt giữ nhiều phương tiện vi phạm.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 20 ngày 13.3, trong quá trình tuần tra trên vùng biển Côn Đảo, tổ tuần tra tàu BP 13-19-01, Hải đội biên phòng 2 phối hợp với Đồn biên phòng Côn Đảo và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện tàu cá ST 92627 TS do Lê Thanh Tú (29 tuổi, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, thuyền trưởng tàu ST 92627 TS không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi và liên tục nổ súng chỉ thiên cảnh báo. Đến 14 giờ cùng ngày, tổ tuần tra tiếp cận tàu cá ST 92627 TS. Qua kiểm tra, tàu cá đang vận chuyển khoảng 3.000 lít dầu DO . Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Tú không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu này. Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng Tú về hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Thuyền trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định, không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền...

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 8.3, tổ tuần tra trên tàu BP 13-19-01 phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện tàu cá Bến Tre mang biển kiểm soát BT 99889 TS đang hành trình trên biển, cách Côn Đảo 61 hải lý có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Lúc này, trên tàu cá có 5 người, do ông Nguyễn Văn Trí (37 tuổi, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang vận chuyển dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trí cho biết số lượng dầu DO trên tàu là 180.000 lít nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của dầu. Ông Trí cũng không xuất trình được văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trí về hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; áp giải tàu cá về Côn Đảo để phục vụ công tác điều tra.

Khó xử lý hình sự ?

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Ban Chỉ đạo 389), trong năm 2020, lực lượng Cảnh sát biển và BĐBP đã phát hiện, bắt giữ gần 2,8 triệu lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Một lãnh đạo BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong thời gian qua, các đơn vị biên phòng cũng nắm được thông tin một số tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lợi dụng việc cung cấp hàng hóa cho các tàu đánh bắt cá xa bờ để buôn bán xăng dầu ngay trên biển.

Cũng theo vị lãnh đạo BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thủ đoạn của những người mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép rất tinh vi. Đây cũng là lý do trong nhiều năm qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều phương tiện vận chuyển, buôn lậu xăng dầu trái phép trên biển nhưng chỉ tịch thu hàng hóa mà chưa xử lý hình sự được.

“Họ lợi dụng vùng biển rộng, thường sang mạn, buôn bán xăng dầu tại các vị trí đã hẹn trước là ngoài đường cơ sở, lãnh hải nên khó bị phát hiện, bắt giữ. Những trường hợp bắt giữ được cũng không xử lý hình sự được do quy định bất cập của luật. Ngoài ra, hầu hết các đối tượng khi vận chuyển hàng hóa thường không mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thì họ đối phó bằng cách hợp thức hóa chứng từ, hóa đơn để hợp thức hóa lô hàng”, vị lãnh đạo này nói thêm.