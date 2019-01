Nóng trên mạng xã hội: Hả hê với cảnh dân bắt trộm như phim hành động

Sát tết, song song với tình hình tội phạm phức tạp, tinh thần cảnh giác của người dân cũng tăng cao. Các fanpage chia sẻ nhiều video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh cướp túi xách, điện thoại, trộm xe, trộm cả trứng... Càng tức giận vì tội phạm bao nhiêu, cộng đồng mạng càng hả hê khi xem video bắt trộm cướp bấy nhiêu. Clip quay cảnh dân truy đuổi trộm xe máy là một trong những vụ như thế.

Theo Facebooker, tên trộm thủ sẵn dao nhằm đối phó trong trường hợp bị phát hiện. Thậm chí, khi bị vây, phải chạy vào Trường mầm non Phú Hộ (Phú Thọ) để lẩn trốn, tên trộm còn xịt hơi cay vào các em học sinh. Dù liều mạng và manh động nhưng anh ta không thoát khỏi sự đồng lòng diệt trừ cái ác của người dân xung quanh và đã bị tóm gọn (ảnh 1). Một số người ở hiện trường phẫn nộ khiến tên trộm đã không tự đi được nhưng họ vẫn chưa hả giận. May là lực lượng công an nhanh chóng có mặt.