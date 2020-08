Nộp thuế ít ỏi,1 nhà máy còn gây ô nhiễm, phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

Một nhóm nhiều thanh niên gây ra 35 vụ trộm cắp nguy hiểm ở Long An, Tiền Giang vừa bị sa lướt. Tuy nhiên, có 4 nghi can nhảy sông Vàm Cỏ Tây tẩu thoát và công an đang truy bắt.