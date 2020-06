Nữ nhà báo ở Hải Phòng bị khủng bố bằng chất bẩn

Sáng 1.6, nhà báo Vũ Thị Hải, Trưởng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay tại Hải Phòng, đã có đơn gửi Công an Q.Hải An, Công an TP.Hải Phòng và các cơ quan báo chí, phản ánh về việc bị kẻ xấu đổ chất bẩn vào nhà để khủng bố, đe dọa.