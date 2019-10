'Nữ quái' đang bị truy nã vẫn liều buôn ma túy từ TP.HCM về An Giang

Ngày 20.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn ( An Giang ) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Thọ (35 tuổi, trú xã Định Thành, H.Dầu Tiếng, Bình Dương) để điều tra về hành vi tàng trữ ma túy.

Khoảng 8 giờ 15 ngày 18.10, từ tin báo của người dân cùng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác thuộc Công an H.Thoại Sơn tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ tại ấp Đông Sơn 1, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn.

Tại đây, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang trong phòng trọ số 2 do Thọ thuê có tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá có trọng lượng khoảng 25 gram, 1 cân tiểu ly, hơn 13 triệu đồng và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Bước đầu Thọ khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bọc ni lông là ma túy đá do Thọ mua từ TP.HCM đem về An Giang vừa sử dụng vừa bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Theo xác minh từ cơ quan công an, Thọ đang bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Uyên ( Bình Dương ) truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.