'Nữ quái' giăng bẫy đánh thuốc mê những 'người tình ham của lạ'

Sáng 28.5, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) ra thông báo tìm các bị hại bị nữ quái Vũ Thị Mai Tuyền ở Đà Nẵng đánh thuốc mê, trong đó có cả người ngoại quốc ham của lạ.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an Q.Thanh Khê vừa khám phá chuyên án VX01C, tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Tuyền (35 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi cướp tài sản.

Theo khai nhận, tháng 1.2019, tại nhà nghỉ gần khách sạn Cầu Rồng 2 đường 3 Tháng 2 (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), Tuyền cướp 14 triệu đồng của "người tình qua đường" khoảng 42 tuổi.

Cuối tháng 1.2019, Tuyền tiếp tục cướp 6 triệu đồng của một người đàn ông "ham của lạ" trên 50 tuổi tại nhà nghỉ đầu đường Hải Phòng (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu).

Ngày 2.4, tại phòng 204 khách sạn Sang Trang (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), Tuyền đánh thuốc mê anh T.Q.V (ngụ Đà Nẵng), cướp 4 triệu đồng, 1 dây chuyền bạc trị giá 4 triệu đồng.

Cùng ngày, tại khách sạn Sky 54 (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu), Tuyền lấy 1 dây chuyền vàng 9999 khoảng 5 chỉ, 2 triệu đồng, 1.000 USD sau khi cho người tình qua đường P.N.Q (ngụ Đà Nẵng) ngủ lăn quay.

Cũng trong tháng 4.2019, tại khách sạn A25 (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu), Tuyền đánh thuốc mê người đàn ông ngoại quốc, cướp 2 triệu đồng và 1 điện thoại.

Tổng giá trị Tuyền cướp trên 120 triệu đồng để trả nợ và đánh bạc thua sạch. Khám xét phòng trọ K116 Quang Trung (P.Thạch Thang), công an quận chỉ thu được 1 bộ chày và cối gỗ dùng nghiền thuốc mê cùng xi lanh còn dính bột trắng.

"Nữ quái" Vũ Thị Mai Tuyền tại cơ quan công an

Theo Công an Q.Thanh Khê, qua điều tra ban đầu và tài liệu trinh sát thu thập, công an quận sớm xác định vóc dáng "nữ quái" Vũ Thị Mai Tuyền, nhưng Tuyền vốn có kinh nghiệm vỡ nợ do ham mê cờ bạc, thường xuyên chạy trốn những người cho vay nặng lãi nên tung tích rất bí ẩn.