Vụ cô gái 22 tuổi vay 15 tỉ rồi vỡ nợ: Miếng mồi vay lãi suất cao

Sáng 15.2, trung tá Phạm Chính Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm, Công an H.Ia Grai (Gia Lai), cho biết đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra trên địa bàn. Hiện Công an H.Ia Grai đã chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.