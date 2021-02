Nữ sinh lớp 8 nghi có thai với nam sinh lớp 7: Giám định độ tuổi

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 nghi có thai 27 tuần tuổi với nam sinh lớp 7 cùng trường, tối ngày 10.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hiện vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Cà Mau xác minh, điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, qua làm việc với cơ quan công an, nam sinh đã thừa nhận giữa mình và nữ sinh lớp 8 có quan hệ tình dục với nhau. Hiện cơ quan chức năng đang chờ sau khi nữ sinh lớp 8 sinh con, sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ADN, đồng thời cũng giám định độ tuổi của nữ sinh và nam sinh để làm cơ sở xử lý .

"Nếu bé gái lớp 8 đủ 14 tuổi thì, nghi can phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 1, Điều 142 bộ luật Hình sự (BLHS), tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Trong trường hợp này, tính đến ngày xảy ra vụ việc (cuối khoảng tháng 6. 2020), thì nữ sinh này mới 12 tuổi 6 tháng 13 ngày (sinh ngày 17.12.2007) tức cháu không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Còn với nam sinh, thì sinh ngày 2.2.2008, tính đến ngày xảy ra vụ việc 30.6.2020 chỉ được 12 tuổi 4 tháng 28 ngày", nguồn tin trên thông tin thêm.

Ông Nguyễn Thanh Nhanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Xuyên, TP.Cà Mau nói: "Tháng 11.2020 mẹ của nữ sinh này đến trường xin cho con mình nghỉ học 1 năm. Nhưng không nêu lý do nghỉ. Nhà trường động viên gia đình cố gắng để cháu tiếp tục học nhưng không được. Sau đó thì nhận được thông tin, mẹ cháu dẫn cháu lên xã trình báo vụ việc".

Ông Nhanh cũng cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình nữ sinh và nam sinh đều thuộc diện khó khăn, ở xã An Xuyên. Cha của nam sinh lớp 7 bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ, còn mẹ thì bỏ đi, hiện sống cùng với ông bà nội. Trong khi đó, cha mẹ của nữ sinh lớp 8 đi làm thuê; giữa hai gia đình có họ hàng với nhau.

Như Thanh Niên thông tin, cuối tháng 6.2020 một học sinh lớp 8, 14 tuổi, ngụ xã An Xuyên, TP.Cà Mau, đang ở nhà thì một nam sinh 13 tuổi, học lớp 7 cùng trường, ghé nhà chơi; sau đó, giữa nữ sinh và nam sinh này có quan hệ tình dục.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 8 nghi có thai với nam sinh lớp 7 cùng trường, ngay sau khi nắm được vụ việc, Phòng LĐ-TB-XH TP.Cà Mau phối hợp cùng các ngành chức năng hỗ trợ can thiệp đối với nữ sinh, do em này là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị xâm hại tình dục. Đồng thời, cũng hỗ trợ can thiệp đối với nam sinh với nội dung hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật.