Núp bóng xe cứu thương: Chở người từ vùng dịch lọt qua hàng chục chốt kiểm soát

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm xe cứu thương lợi dụng quyền ưu tiên Trả lời PV Thanh Niên về việc quản lý đối với xe cứu thương biển số trắng, đại diện Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết thời gian qua đơn vị chỉ cấp giấy phép đối với 2 xe cứu thương biển số trắng cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận chuyển Thục Cát Tường (Q.Hải Châu). Còn lại, số lượng lớn xe cứu thương tư nhân đang hoạt động trên địa bàn TP.Đà Nẵng là do Sở GTVT cấp phép và Công an TP.Đà Nẵng kiểm soát trên đường. Trước tình trạng xe cứu thương gây tai nạn trong nội thành Đà Nẵng, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó trưởng ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng, vừa ký văn bản đề nghị Sở Y tế, UBND các quận, huyện, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng chấn chỉnh hoạt động của các xe cứu thương, xử lý nghiêm các trường hợp xe cứu thương lợi dụng quyền ưu tiên để phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông; đề nghị lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm đối với việc sử dụng xe cứu thương sai mục đích, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Huy Đạt - An Dy