Ô tô 4 chỗ va chạm xe chở công nhân, chủ tịch huyện bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 20 ngày 19.7, ô tô 4 chỗ do ông Nguyễn Thanh Nguyên (38 tuổi), Chủ tịch UBND H.Đức Huệ ( Long An ), điều khiển lưu thông trên QL1, hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi vào tuyến tránh TP.Tân An khoảng 300 m, đoạn thuộc địa bàn P.5, TP.Tân An, xe của ông Nguyên bất ngờ va chạm với xe khách 52 chỗ chở công nhân đang lưu thông theo chiều ngược lại.