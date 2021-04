Ô tô ‘điên’ tông hàng loạt xe máy, 2 người tử vong: Bắt giam tài xế

Sáng 19.4, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ ô tô “điên” tông 7 người thương vong xảy ra trên địa bàn huyện vào tối 9.4, trong sáng cùng ngày 19.4, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi, ở thôn Tây Gia, xã Đại Minh, H.Đại Lộc, Quảng Nam), để điều tra về hành vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo Công an H.Đại Lộc, sau khi điều khiển xe ô tô gây tai nạn, qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn 0,33 mg/lít khí thở. Làm việc với cơ quan chức năng, Ánh khai nhận tối 9.4, có uống hai chai rượu vang với bạn. Lúc điều khiển xe ô tô về nhà, sau khi tông một xe máy, ông Ánh hoảng loạn đạp nhầm chân ga và tông tiếp 3 xe máy khác.

Một xe máy bị cuốn vào gầm xe tô tô sau vụ tai nạn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 19 giờ 30 ngày 9.4, ô tô 7 chỗ BS 92A - 183.25 do Châu Văn Ánh điều khiển lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường (H.Đại Lộc).

Khi qua địa phận thôn Phú Hòa (xã Đại An), ô tô này đã tông vào 4 xe máy khiến bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị An (33 tuổi, cùng ở xã Đại An) tử vong tại chỗ; 5 người bị thương nặng gồm: anh Trương Văn Nhật Trường (24 tuổi, ở xã Đại Thắng, H.Đại Lộc), chị Nguyễn Thị Sương (21 tuổi), ông Nguyễn Đi (60 tuổi, ở xã Đại Cường), anh Phan Văn Thạnh (38 tuổi) và cháu Phan Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi, cùng ở xã Đại An). Sau khi điều khiển xe ô tô “điên” gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường và đến Công an H.Đại Lộc đầu thú.