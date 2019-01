Ô tô lao thẳng xuống sông Hoài: Cái tết mồ côi của nữ sinh tuổi 14

Sáng 26.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết thi thể 3 nạn nhân trong vụ ô tô lao xuống sông Hoài đã được bàn giao cho gia đình vào sáng cùng ngày để đưa về quê nhà an táng.