Ông Đinh La Thăng gây thiệt hại lớn tại dự án Ethanol Phú Thọ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc Kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) và dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ ; đồng thời, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 10 bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.