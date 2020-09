Ông Đoàn Ngọc Hải có thêm 4 tỉ đồng làm từ thiện khi 'xe cổ, áo đấu về tay chủ mới''

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 22.9.2020 gồm: Bỗng dưng thành giám đốc công ty “ma”: Cơ quan công quyền đùn đẩy cho nhau; Chi 42 tỉ đồng để làm 530 m đường nông thôn...

Đại úy Lê Văn Tuân, cán bộ Đội CSGT số 3, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn lực lượng công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh...