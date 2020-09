Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Hai lãnh đạo bị kỷ luật không đủ phiếu vào Ban chấp hành Hai lãnh đạo bị T.Ư kỷ luật với hình thức cảnh cáo đã không đủ phiếu bầu vào BCH. Đó là các ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai và ông Đặng Phan Chung, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai. Như Thanh Niên đã thông tin , ông Chung bị Ủy ban kiểm tra T.Ư kỷ luật với hình thức cảnh cáo do “đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Còn ông Nguyễn Văn Quân cũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo giải quyết vụ án hình sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.