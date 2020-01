Ông Lê Hoàng Quân tiếp tục bị kiến nghị 'kỷ luật hành chính nghiêm khắc'

Ông Lê Hoàng Quân là nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời là Trưởng ban Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) trong giai đoạn ông Nguyễn Thành Tài có hành vi sai phạm liên quan đến khu "đất vàng" 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM).

Ngày 30.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ qua Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Tài (67 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2008-2011) và 4 đồng phạm: Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (54 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy Q.2, TP.HCM), Trương Văn Út (49 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý đất, Sở TN-MT) và Lê Thị Thanh Thúy (40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Nhà nước thiệt hại, thất thoát trên 2.000 tỉ đồng

KLĐT nêu, bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm có hành vi sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1). Cụ thể, vì có mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm, Công ty Lavenue được tham gia đầu tư cũng như giao đất, cho thuê đất trái pháp luật, theo đề xuất của Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Sở TN-MT.

Qua đó, tại thời điểm CQĐT khởi tố vụ án, hậu quả thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được kết luận giám định xác định tối thiểu là hơn 2.000 tỉ đồng.

Kiến nghị “kỷ luật hành chính nghiêm khắc” ông Lê Hoàng Quân

Về trách nhiệm của Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính), KLĐT nêu thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về việc rà soát các mặt bằng đủ điều kiện xây dựng khách sạn cao cấp, Ban chỉ đạo 09 (do nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân làm trưởng ban chỉ đạo) có công văn báo cáo đề xuất UBND TP.HCM giao Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM thanh lý hợp đồng, di dời các đơn vị đang thuê, lập thủ tục bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn để thực hiện dự án theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Khu đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn nhìn từ trên cao

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án, bị can Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản, chấp thuận cho thành lập pháp nhân mới, cho Công ty Lavenue được tham gia dự án khi công ty này không đủ điều kiện; cho thuê, giao đất tại 8 - 12 Lê Duẩn. Còn Ban chỉ đạo 09 chỉ thực hiện việc tổng hợp, cập nhật vào báo cáo chung và tiến độ sắp xếp, xử lý nhà công sản tại TP.HCM, không thực hiện đề xuất, tham mưu.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM thời điểm này, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo 09, căn cứ phân công công tác, giao bị can Nguyễn Thành Tài chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nội dung liên quan đến dự án tại khu đất 8 - 12 Lê Duẩn và bản thân không được ông Tài báo cáo trực tiếp nên không kịp thời phát hiện những sai phạm trong việc cho thuê đất, giao đất. Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thấy chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Hoàng Quân.

Tuy nhiên, CQĐT có kiến nghị yêu cầu cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật hành chính nghiêm khắc vì thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới sai phạm tại khu đất 8 - 12 Lê Duẩn. Ngoài ra, CQĐT cũng có đánh giá và kiến nghị tương tự ông Lê Hoàng Quân đối với các thành viên còn lại trong Ban chỉ đạo 09.