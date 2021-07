Ông Nguyễn Đức Chung khai nhận gì về mối quan hệ với ông chủ Nhật Cường?

Liên quan đến vụ án “ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) làm rõ, Liên danh Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) dù không đủ năng lực nhưng vẫn dành được gói thầu năm 2016, 2017 tại Sở KH-ĐT Hà Nội, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỉ đồng.

Kết luận điều tra vụ án xác định, trong quá trình thực hiện gói thầu số hóa đăng ký doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn TP.Hà Nội, do có mối quan hệ với Bùi Quang Huy , Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, nên ông Nguyễn Đức Chung đã sử dụng thẩm quyền Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, yêu cầu Sở KH-ĐT đình chỉ gói thầu khi đang chuẩn bị đấu thầu rộng rãi.

Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở KH-ĐT đã dùng quyền lực yêu cầu Sở KH-ĐT Hà Nội cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và hưởng lợi. Đồng thời, để Công ty Minh Hoa (do bà Nguyễn Trúc Chi Hoa, vợ ông Chung, làm giám đốc) ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường nhằm mục đích để Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh sử dụng hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu. Cơ quan điều tra xác định, hợp đồng ký giữa Công ty Minh Hoa và Công ty Nhật Cường là hợp đồng khống.

Cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội: Nhà thầu thông cảm vì Chủ tịch thành phố đã chỉ đạo rồi

Bị can Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, khai trong quá trình thực hiện đấu thầu đã được ông Nguyễn Đức Chung dùng số điện thoại cá nhân yêu cầu dừng gói thầu để áp dụng công nghệ mới

Bị can Tứ biết Công ty Nhật Cường là đối tác tin cậy, có quan hệ mật thiết với UBND TP.Hà Nội từ trước. Do đó, sau khi dừng thầu, ông Tứ đã nói với một nhà thầu đã trúng thầu năm 2015 và đang tham gia gói thầu năm 2016 thông cảm cho Sở, và thôi tham gia đấu thầu, vì Chủ tịch thành phố đã can thiệp rồi.

Trong khi đó, nhiều bị can khác là cấp dưới của ông Nguyễn Văn Tứ khai việc tạm dừng gói thầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố là không có căn cứ, không đúng quy định pháp luật của luật Đấu thầu về trường hợp dừng thầu. Mặt khác, sau khi biết lãnh đạo Sở KH-ĐT có chủ trương thí điểm, sửa lại hồ sơ mời thầu thì các bị can biết là tạo điều kiện để Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh tham gia thầu.

Lời khai của các bị can tại Công ty Đông Kinh cho biết, khi ký thỏa thuận liên doanh để đấu thầu với Công ty Nhật Cường đã “chia việc” với mức Công ty Nhật Cường đảm nhận 76% khối lượng gói thầu, nhưng trên thực tế sau khi trúng thầu thì toàn bộ công việc là do Công ty Đông Kinh thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Chung đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới

Bị can Nguyễn Đức Chung khai có thân quen với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, từ năm 2005 - 2006, khi ông Chung còn là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và có nhờ Huy đưa quà biếu một số cá nhân dịp lễ, tết. Tuy nhiên, bị can này không thừa nhận việc đình chỉ gói thầu là theo đề nghị của Bùi Quang Huy.

“Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của bị can Nguyễn Đức Chung là hành vi khởi đầu, là nguyên nhân xuyên suốt dẫn đến các cán bộ, lãnh đạo Sở KH-ĐT (cấp dưới ông Chung) phải thực hiện các hành vi sai phạm và bị xử lý hình sự”, kết luận điều tra nêu rõ.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung khai báo không thành khẩn, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới và chiếm đoạt tài liệu mật, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Mặt khác, bị can này cũng cho rằng không biết việc công ty của vợ có ký hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường.

Trong vụ án này, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ, khi nào bắt được xử lý sau.