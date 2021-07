Ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục được bầu làm Chánh án TAND tối cao

Từ 1975 - 1980, ông Bình là học viên Trường trung cấp Công an Hải Phòng; sinh viên, Tiểu đội trưởng, Đại học An ninh nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp, ông Bình công tác trong ngành công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng sau đó chuyển tới Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, làm tới chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng , được phong hàm thiếu tướng công an (tháng 4.2007).