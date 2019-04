Bị can Nguyễn Hữu Linh đang lưu trú trong vòng 30 ngày ở TP.HCM

Theo cơ quan công an, việc ông Linh lưu trú ở địa phương nào cũng đều phải chịu sự quản lý; chấp hành theo quy định của khu phố, địa phương đó. “Có thể ở Đà Nẵng quá xa, gây khó khăn cho cơ quan CSĐT nên ông Linh phải lưu trú ở TP.HCM để thuận lợi cho việc điều tra”, nguồn tin của PV cho biết.

Trước đó, sau khi Cơ quan CSĐT Công an Q.4 ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển cho Viện KSND cùng cấp, chiều 22.4, Viện KSND Q.4 đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015; đồng thời phê chuẩn lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.

Viện KSND Q.4 nhận định, giám định hình ảnh cắt lớp cho thấy tay của Nguyễn Hữu Linh đưa lên đưa xuống vùng trước của người bị hại - là hành vi thể hiện dâm ô rõ ràng. Do vậy, Viện KSND Q.4 đã phê chuẩn các quyết định khởi tố cùng lệnh xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Về lý do không tạm giam bị can Nguyễn Hữu Linh, theo các cơ quan tiến hành tố tụng Q.4, bị can Linh phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam.