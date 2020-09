Ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát gần 2.000 tỉ đồng

Theo dự kiến, từ ngày 16 - 21.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) và 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 4 bị cáo đồng phạm gồm Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue), Đào Anh Kiệt (63 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (55 tuổi, cựu Bí thư Quận ủy Q.2) và Trương Văn Út (50 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT TP.HCM)

Chính thức truy tố cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài Ông Tài và 4 đồng phạm bị xét xử liên quan việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1); khung hình phạt theo truy tố của cáo trạng là 10 - 20 năm tù. Phiên tòa có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

2, là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho Công ty TNHH MTV quản lý Theo cáo trạng, khu đất 8 - 12 Lê Duẩn có tổng diện tích hơn 4.800 m, là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM quản lý và cho thuê. Ngày 20.11.2007, UBND TP.HCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chủ trương, xử lý khu đất trên, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân nhằm tác động đến Nguyễn Thành Tài để ông này ký nhiều văn bản sai quy định, tạo điều kiện cho Thúy được tham gia thực hiện dự án, dẫn đến thay đổi quyền sở hữu khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu của DNTN trái pháp luật.

Khu đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn nhìn từ trên cao

Đối với vụ án này, Viện KSND tối cao từng 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thiệt hại cũng như yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Thị Thanh Thúy. Tuy nhiên, cả 2 lần kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra khẳng định thiệt hại đối với ngân sách nhà nước là hơn 4,7 tỉ đồng; số tiền ngân sách nhà nước chưa thu được do hành vi giao đất, cho thuê đất trái quy định của các bị can là gần 248 tỉ đồng; số tiền thất thoát, lãng phí là hơn 1.927 tỉ đồng. Từ đó cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với các bị can.

Về yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Thị Thanh Thúy, cơ quan điều tra cho biết trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 8.2010 - 1.2011, bị can Thúy không có bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.