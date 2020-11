Ông Trần Hữu Thế làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Bà Cao Thị Hòa An (47 tuổi, quê ở xã Diễn An, H.Diễn Châu, Nghệ An), thạc sĩ quản lý giáo dục , cao cấp lý luận chính trị. Bà Cao Thị Hòa An từng đảm đương các chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phú Yên; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Phú Yên khóa XVI... Từ tháng 10.2020 đến nay, bà Hòa An là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên.