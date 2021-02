'Ông trùm' đường dây xăng giả 200 triệu lít Lê Thanh Trung là ai?

Liên quan đến đường dây xăng giả cực lớn vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá, sáng 18.2, Công an Đồng Nai đã di lý "ông trùm" Lê Thanh Trung (38 tuổi) từ Đồng Nai về Cần Thơ để thực hiện lệnh khám xét Công ty CP thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT (địa chỉ số 342, Võ Văn Kiệt, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) do Trung thành lập ; đồng thời khám xét nơi ở của Trung tại số 114, đường 12, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ