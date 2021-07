Ông Vương Đình Huệ: 'Quốc hội đã lắng nghe hơi thở cuộc sống, bám sát thực tiễn'

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại TP.HCM cùng một số tỉnh phía Nam và có nguy cơ lan rộng.

Trước tình hình đó, Quốc hội đã rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến và chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trình Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương trong phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới.

"Điều đó cho thấy, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị , Chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân", ông Huệ khẳng định.

Điểm lại các kết quả kỳ họp, ông Huệ cho biết, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Với sự thống nhất và tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch nước, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội cũng đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán TAND tối cao. Phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tài chính quốc gia, vay trả nợ công; đầu tư công trung hạn. Bên cạnh đó là các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Huệ khẳng định, Quốc hội biểu dương nỗ lực của Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường; các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra an toàn, thành công rất tốt đẹp, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.