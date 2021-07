Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là chống dịch thành công

Ông Phạm Minh Chính (63 tuổi), quê quán tại tỉnh Thanh Hóa; trình độ tiến sĩ luật học, PGS ngành khoa học an ninh. Năm 1977, ông Chính học Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội, sau đó theo học Trường đại học Xây dựng Bucarest - Romania, Khoa xây dựng dân dụng - công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép. Từ năm 1985, ông là cán bộ tình báo thuộc Cục Tình báo, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sau đó, ông trải qua nhiều chức vụ trong Bộ Công an, giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Công an (từ tháng 8.2010).