PGĐ Công an Thừa Thiên - Huế được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Quảng Trị

Sáng nay 26.6, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định về việc nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu, bắt đầu từ ngày 1.7 cho đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị và trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Công an cho đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.