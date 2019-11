Phá cửa trộm cắp giữa ban ngày, nam thanh niên vừa ra tù bị tóm gọn

Sáng 21.11, Công an P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với người dân địa phương phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 20.11, người dân sống tại khối phố Hà My Trung (P.Điện Dương, TX.Điện Bàn) phát hiện một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy BS 43G1 - 004.26 chạy nhiều vòng trong khu phố, có dấu hiệu nghi vấn. Nghi ngờ đây là kẻ bất lương, người dân đã tổ chức mật phục, theo dõi.

Như dự đoán, sau thời gian “thám thính”, nghi can đã cạy cửa, đột nhập vào nhà ông T.Q (trú khối phố Hà My Trung, P.Điện Dương, TX.Điện Bàn). Ngay sau đó, người dân hô hoán, bắt giữ và kịp thời thông báo cho công an phường đưa về trụ sở.