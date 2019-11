Khám nghiệm suốt ngày vụ trộm 200 cây vàng ở Bình Thuận

Lúc 15 giờ ngày 5.11, đại tá Đinh Kim Lập , Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bình Thuận) cho biết, công tác khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm 200 cây vàng tại tiệm vàng Hồng Bền vẫn đang diễn ra khẩn trương. Có mặt tại hiện trường vụ mất trộm vàng kỷ lục này, PV Thanh Niên ghi nhận, ngoài các lực lượng của Công an Bình Thuận , còn có sự tham gia ngay từ đầu của đại diện Viện KSND tỉnh và H.Bắc Bình. Các cán bộ Phòng Cảnh sát Khoa học hình sự đã tiến hành lấy vân tay, thu thập dấu vết từ phía trên tiệm vàng này. Công an cũng kiểm tra camera an ninh tiệm vàng, lấy hình ảnh từ các camera an ninh của các nhà lân cận và phía đối diện tiệm vàng. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai ban đầu một số người liên quan, nhưng được bảo mật danh tính.

Tiệm vàng Hồng Bền không chỉ kinh doanh vàng bạc mà còn thế chấp, cầm đồ Ảnh: Quế Hà Theo người dân địa phương, chủ tiệm vàng Hồng Bền là ông Phạm Văn Sơn (40 tuổi) không chỉ kinh doanh vàng bạc mà còn cho thế chấp, cầm đồ. Theo người dân địa phương, chủ tiệm vàng Hồng Bền là ông Phạm Văn Sơn (40 tuổi) không chỉ kinh doanh vàng bạc mà còn cho thế chấp, cầm đồ.

Mặc dù báo với công an là mất khoảng 200 cây vàng, trị giá số vàng này khoảng gần 7 tỉ đồng, nhưng ông Sơn không biết rõ trong số đó có bao nhiêu vàng 24k, bao nhiêu vàng 18k.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ông Phạm Văn Sơn đến cơ quan công an địa phương báo rằng rạng sáng nay 5.11, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông lấy đi 200 cây vàng.

Ngay sau đó, công an địa phương đã báo với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, xác định giá trị tài sản rất lớn nên Công an Bình Thuận đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an H.Bắc Bình đến hiện trường phong tỏa, khám nghiệm ngay từ sáng sớm nay.

Tại hiện trường, cửa sắt trên lầu tiệm vàng đã bị cắt khóa. Kẻ gian đột nhập từ lầu một xuống tầng trệt để cạy tủ lấy vàng.