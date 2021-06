Phá đường dây cá độ bóng đá ‘khủng’ trong mùa Euro ở Nghệ An

Chiều ngày 16.6, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô rất lớn, truy bắt 14 nghi phạm tham gia điều hành đường dây đánh bạc này.

Nghi phạm cầm đầu đường dây là Nguyễn Phạm Hùng (38 tuổi, ngụ xã Diễn Thành, H.Diễn Châu, Nghệ An). Hùng là tổng tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc ở nhiều địa phương của Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc bằng phương thức sử dụng các ứng dụng công nghệ cao

Sau nhiều ngày điều tra, đến sáng 16.6, công an huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt và đã bắt được 14 nghi phạm tham gia đường dây này. Trong số đó, có 13 nghi can ngụ H.Diễn Châu và 1 nghi can ngụ TP.Vinh (Nghệ An).

Điều tra ban đầu, công an xác định chỉ riêng ngày 11.6 (ngày khai mạc EURO 2020 ), số tiền thông qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỉ đồng.

Từ tháng 11.2020 đến nay, tổng số tiền các con bạc giao dịch mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng là hơn 1.000 tỉ đồng.

Công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 30 điện thoại di động, 5 thẻ ATM, 1 Ipad, 750 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.