Bắt giữ hàng loạt đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ Rikvip/Tipclub

Ngày 12.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với 6 đối tượng, gồm: Đoàn Trọng Cường, Hoàng Văn Chiến, Trần Thị Thùy Dung và Nguyễn Xuân Khang (Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (Hưng Yên); Lâm Tuấn Nghĩa (Ninh Bình), để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Đây là những người điều hành hoặc có liên quan đến đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc nghìn tỉ Rikvip/Tipclub

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club được điều hành bởi Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), hoạt động từ 18.4.2015 đến tháng 8.2017 thì bị triệt phá.

Trong quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc này phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định, sỡ dĩ đường dây đánh bạc nghìn tỉ tồn tại, phát triển trong thời gian dài là do núp bóng công ty bình phong - CNC của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và được một số cá nhân là lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát bảo kê. Trong số này có cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh , cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao.