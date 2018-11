Xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Phiên tòa nhiều kỷ lục

Ông Phan Văn Vĩnh có quyền từ chối công bố bản án hay không?

Theo thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó chánh tòa hình sự TAND TP.Hà Nội, về mặt pháp lý, bị cáo Phan Văn Vĩnh có quyền đề nghị như vậy. Đây là quyền nhân thân của ông Vĩnh mà bộ luật Hình sự đã quy định. Theo đó, kể cả khi bản án đã hình thành thì ông Vĩnh cũng chỉ mất đi một số quyền công dân, còn quyền nhân thân vẫn còn. Trong khi đó, trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự T.Ư, cho hay bị cáo Phan Văn Vĩnh có quyền yêu cầu, đề nghị không công khai bản án, nhưng có được chấp nhận hay không là do chủ tọa phiên tòa quyết định. Theo quy định, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì sẽ xem xét công khai lên mạng theo quy định. Trường hợp bị cáo yêu cầu không công khai thì cần làm rõ lý do vì sao không công khai bản án. Nếu đề nghị đó không phù hợp, không có lý do chính đáng theo hướng dẫn của TAND tối cao thì không được chấp nhận. Do vậy, cần phải chờ xem nội dung bản án như thế nào, bởi từ đó chủ tọa mới quyết định có công khai hay không công khai bản án theo quy định.