Truy tìm người xưng nhân viên ngân hàng lừa đảo 'chạy' việc

Ngày 22.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận vừa ra quyết định truy tìm Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ thôn 2 Thịnh Trì, xã Đông Quang, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 11.2023, thông qua bạn bè giới thiệu, Nguyễn Hoàng Anh gặp gỡ và quen biết anh H. Lúc đó, Anh dùng tên giả là Phạm Tùng Anh. Nguyễn Hoàng Anh khoe đang công tác tại một ngân hàng lớn; khoe bố đang công tác tại Sở TN-MT TP.Hà Nội, mẹ làm bác sĩ.

Anh bịa chuyện gia đình quen biết nhiều lãnh đạo Sở Y tế TP.Đà Nẵng. Biết anh H. đang học chuyên ngành y dược và đang có nhu cầu xin vào làm việc tại Sở Y tế TP.Đà Nẵng, Anh nói có thể xin việc giúp.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Anh bị Công an Q.Liên Chiểu ra quyết định truy tìm ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tin tưởng Anh, từ ngày 5.11 đến 24.12.2023, anh H. nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Anh tổng cộng 314 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Anh không lo công việc cho anh H. Khi bị thúc giục, Anh đưa ra nhiều lý do trì hoãn, tiếp tục yêu cầu anh H. chuyển thêm 100 triệu đồng.

Lúc này, anh H. không đồng ý, thì Anh chặn liên lạc và bỏ trốn. Anh H. làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.

Công an Q.Liên Chiểu đề nghị cơ quan công an các đơn vị, địa phương ngay khi phát hiện Nguyễn Hoàng Anh thì thông báo cho công an quận để phối hợp xử lý.