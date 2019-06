Phá đường dây đánh bạc quốc tế có 77 người Trung Quốc

Ngày 9.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Đối ngoại; Công an tỉnh Quảng Ninh; Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ 77 nghi phạm người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam để tổ chức đánh bạc xuyên biên giới