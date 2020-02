Phá đường dây làm giả, mua bán giấy tờ công an

Ngày 18.2, Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả giấy phép lái xe , giấy chứng minh dán hình ảnh mặc sắc phục CAND...

Khoảng 1 giờ 15 ngày 13.2, Tổ tuần tra 363 Công an Q.5 phát hiện Trần Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) điều khiển ô tô trên đường An Dương Vương (P.4, Q.5) có biểu hiện say xỉn, không thắt dây an toàn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Cùng lúc, Dương Tuấn Sơn (25 tuổi, ngụ Q.5) lái ô tô khác đến, tiến về phía tổ tuần tra, tự xưng là bạn của Hiếu, đang công tác ở Công an P.14 (Q.5), xin bỏ qua lỗi vi phạm cho Hiếu. Tại đây, Sơn xuất trình một giấy phép lái xe (GPLX) giả, dán hình công an.

Qua đấu tranh, Sơn khai có quen biết với Ngô Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ H.Bình Chánh). Vũ giới thiệu Trầm Đức Tài (30 tuổi, ngụ Q.5) cho Sơn, Tài tự xưng đang công tác tại A83, Bộ Công an và khoe có thể làm được GPLX hạng A2 - CAND. Tài đã nhận 11 triệu đồng để làm 2 GPLX cùng giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho Sơn.

Ngày 14.2, qua truy xét, công an bắt giữ Trầm Đức Tài và Tài thừa nhận có quen biết Trần Văn Tùng (20 tuổi, ngụ Nam Định), nhờ làm giả các loại giấy tờ liên quan đến ngành công an. Kiểm tra trong người Tài có một giấy chứng minh và một GPLX mang tên Trầm Đức Tài mang sắc phục CAND nên Đội CSHS Q.5 tạm giữ số giấy tờ trên.

Cùng ngày, cơ quan công an bắt giữ Tùng (đang làm việc tại một cửa hàng in, photocopy trên đường Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận) và khám xét khẩn cấp nơi đây, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan việc làm giả giấy tờ. Theo thông tin ban đầu, Tùng sử dụng các thiết bị tại cửa hàng để in, scan và làm giả các loại giấy tờ rồi ghép ảnh công an theo yêu cầu của Tài. Với mỗi loại giấy tờ, Tùng nhận tiền công từ 200.000 - 350.000 đồng của Tài. Tang vật bị thu giữ là 13 GLPX, giấy đăng ký xe các loại...