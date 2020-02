TP.HCM: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ công an nhân dân

Ngày 18.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP.HCM) đã khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều đồ vật; niêm phong nhiều máy móc làm giả quốc huy, giấy tờ công an nhân dân tại cửa hàng in, photo copy do Trần Văn Tùng làm chủ, tại địa chỉ 215 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Giả danh Bộ Công an để 'gỡ xe vi phạm'

Theo Cơ quan CSĐT, việc làm giả giấy tờ mạo danh công an bắt đầu bị triệt phá vào ngày 13.2.

Công an TP.HCM thường xuyên tuần tra, kiểm tra để xử lý những trường hợp vi phạm Ảnh: Vũ Phượng

Cùng lúc, Dương Tuấn Sơn (25 tuổi, ngụ quận 5) điều khiển một xe ô tô khác đến rồi dừng lại và đi bộ về phía tổ tuần tra xưng là bạn của Hiếu, đang công tác ở công an phường 14 (quận 5) xin bỏ qua lỗi vi phạm cho Hiếu . Tại đây, Sơn xuất trình một Giấy phép lái xe (GPLX) dán hình công an. Nghi vấn giấy tờ giả, Đội CGST công an quận 5 đã giao Sơn cho công an phường 6 (quận 5) làm rõ.

Qua đấu tranh, Sơn khai có quen biết với một người tên Vũ, giới thiệu cho Sơn một người tên Tài (Tài tự xưng đang công tác tại A83, Bộ Công an). Tài khoe có thể làm được GPLX hạng A2 "dành cho" công an nhân dân.

Vũ nói Sơn chuyển cho mình số tiền 7 triệu đồng và hình chụp mặc đồ thường để Vũ chuyển cho Tài làm GPLX.

Khoảng 4 ngày sau, Sơn được Tài bàn giao GPLX cùng giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Sơn tiếp tục trả cho Tài thêm 4 triệu đồng để làm thêm một GPLX khác, mục đích sẽ xuất trình khi bị CSGT kiểm tra.

Niêm phong nhiều máy móc làm giả giấy tờ công an

Qua truy xét, ngày 13.2, đội CSHS mời nghi can Trầm Đức Tài (30 tuổi, ngụ quận 5) lên làm việc. Tài khai nhận có quen một người tên Tùng để làm giả các loại giấy tờ liên quan đến ngành công an . Kiểm tra trong người Tài có một CMND và một GPLX mang tên Trầm Đức Tài mang sắc phục CAND nên đội CSHS tạm giữ số giấy tờ này.

Tiếp tục truy xét, ngày 14.2, đội CSHS mời tiếp Ngô Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Trần Văn Tùng (20 tuổi, ngụ Nam Định). Vũ khai nhận có nhờ Trầm Đức Tài làm giả GPLX giả mục đích “ xuất trình khi bị CSGT kiểm tra ”.

Còn Tùng thì đang làm việc tại cửa hàng in, photo copy tại 215 Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận). Việc của Tùng là sử dụng các thiết bị tại cửa hàng để in, scan và làm g iả các loại giấy tờ rồi ghép ảnh công an theo yêu cầu của Tài. Với mỗi loại giấy tờ, Tùng nhận được số tiền công từ 200 - 350 ngàn đồng của Tài; việc làm giả giấy tờ chỉ có mỗi mình Tài thực hiện. Tang vật bị thu giữ là 13 GLPX, giấy đăng ký xe các loại…