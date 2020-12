Phá đường dây lừa bán, 'sang tay' các cô gái trẻ vào quán karaoke

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa triệt phá đường dây lừa bán nhiều cô gái vào các quán karaoke, giải cứu 2 bé gái 15 tuổi; đồng thời bắt giữ 4 nghi can: Bùi Thị Thủy Triều (30 tuổi, ngụ Kiên Giang), Bùi Thị Trang (24 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Phan Vũ Hải (30 tuổi, ngụ Long An) và Duy Anh Tuấn (23 tuổi, ngụ Phú Yên) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi

Khi lừa được cô gái nào, các “cò” này mang đến giao cho Triều để lấy tiền hoa hồng với giá 4,1 triệu đồng/người. Triều ép các cô gái phải ký nhận nợ số tiền “cò” này, dưới danh nghĩa chi phí lo giấy tờ, thủ tục, tiền công đưa đi tìm việc…, khi nào trả hết nợ hoặc có ai đó bỏ tiền ra chuộc thì mới được tự do.

Tin lời, ngày 24.11, cả 2 đón xe vào TP.HCM gặp Lộc. Lộc chở 2 em đến quán karaoke Kingdom bán cho Triều với giá 4,1 triệu đồng/người.

Sau vài ngày, thấy cả 2 làm không được việc, Triều đã cho Bùi Thị Trang (chuyên môi giới tiếp viên cho các quán karaoke ở TP.Biên Hòa) “chuộc” ra. Sau đó, Trang đưa 2 em về nơi tập kết của mình ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), khi khách có nhu cầu thì đưa đi.

Vài ngày sau, thấy bé T.T.T.D làm không được việc, Trang đăng tin trên mạng xã hội để “sang tay”, thì được Duy Anh Tuấn liên hệ trao đổi với giá 5 triệu đồng. Ngay sau đó Tuấn mang bé T.T.T.D lên H.Chơn Thành (Bình Phước) bán vào một quán karaoke với giá 15 triệu đồng.

Tại đây bé T.T.T.D cũng làm việc không được, nên chủ quán đã gọi Tuấn đến trả lại. Tuấn liền đưa T.T.T.D đến Tây Ninh “bán” cho Phan Vũ Hải (chủ một quán karaoke ở TX.Trảng Bàng) với giá 17 triệu đồng. Tiếp đó Hải lại bán bé T.T.T.D cho một quán karaoke ở Long An với giá 18,3 triệu đồng.

Ngày 16.12, gia đình bé T.T.T.D đã đến cơ quan công an trình báo. Từ thông tin này, Công an TP.Biên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán người trên, giải cứu 2 bé T.T.T.D và L.N.X.N trao trả cho gia đình. Theo Công an TP.Biên Hòa, hoạt động mua bán người như trường hợp này hiện hoạt động gần như công khai và không chỉ diễn ra ở Đồng Nai mà còn ở nhiều tỉnh thành khác.