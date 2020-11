Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ xuyên biên giới

Ngày 23.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an H.Thọ Xuân vừa bắt giữ 3 nghi phạm trong đường dây mua bán người , giải cứu thành công 4 cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc.