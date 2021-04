Phá đường dây lừa hàng nghìn người bán hàng online, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Sau khi tuyển được CTV, các nghi phạm trong đường dây đóng giả là những khách hàng đặt mua hàng với số lượng lớn. Vì ham lợi nhuận, hưởng phần trăm hoa hồng mà hàng nghìn CTV bán hàng online đã bỏ tiền ra mua hàng của đường dây này để rồi bị “xù” đơn hàng và phải ôm đống hàng kém chất lượng với trị giá hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2020, các nghi phạm trong đường dây do Nhật và Hiếu cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của CTV bán hàng online khắp cả nước. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, hơn 3.000 bị hại đã “sập bẫy”.

Đầu tháng 4, Công an Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, TP trên cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ. Lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm cầm đầu và triệu tập hơn 100 nghi phạm khác trong đường dây, thu giữ 3,6 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 37 nghi phạm trong đường dây để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra.