Phá rã 4 nhóm phản động, ngăn chặn 2 chiến dịch tuyên truyền chống phá bầu cử

Đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn Thông tin tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, thông tin hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp ở một số địa phương và có một số thế lực phản động cũng tung tin kích động, xúi giục người dân không đi bỏ phiếu và nói rằng trong điều kiện như vậy đi bỏ phiếu không an toàn, nên ở nhà không đi bỏ phiếu. "Đây là luận điệu hết sức phản động, xuyên tạc sai trái nhằm phá hoại cuộc bầu cử, cản trở người dân thực hiện quyền và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng là quyền bầu cử đã được Hiến pháp quy định", ông Tùng nhấn mạnh. Theo ông Tùng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, các cơ quan T.Ư, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các bộ, ngành liên quan rất kịp thời có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các biện pháp, quy định các tình huống cần thực hiện để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đảm bảo cử tri đi bỏ phiếu an toàn; đảm bảo tất cả cử tri, kể cả những người đã được xác định dương tính với Covid-19 hay những người đang được cách ly do tiếp xúc gần (F1, F2) cách ly tại nhà, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung hay đang được điều trị tại các bệnh viện, đều được thực hiện quyền bỏ phiếu của mình theo quy định của Hiến pháp.