Phá sòng bạc tại gia của bà cụ 81 tuổi tại Bình Phước

Ngày 4.2, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ 15 người về hành vi “ đánh bạc ”. Các nghi can bị bắt quả tang đang sát phạt bằng hình thức bài cào tại một sòng bạc ở nhà do cụ bà 81 tuổi ở thành phổ Đồng Xoài mở ra.