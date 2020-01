TP.HCM: Xóa ổ đánh bạc trên đường Nguyễn Thị Thập, tạm giữ 25 con bạc

Ngày 15.1, Công an quận 7 cho biết vừa triệt phá ổ cờ bạc trên đường Nguyễn Thị Thập (thuộc phường Tân Phong) và bắt quả tang 25 con bạc đánh bài ăn tiền theo hình thức bài bửu

Ổ bạc này do Nguyễn Thanh Dũng (30 tuổi) và Nguyễn Duy Trường (35 tuổi, cùng ngụ phường Tân Phong, quận 7) đứng ra tổ chức để thu tiền xâu

Hai nghi can tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu

Đêm 14.1, 25 con bạc gồm 17 phụ nữ và 8 thanh niên đang đánh bài ăn tiền thì bị trinh sát Đội hình sự Công an quận 7 ập vào bắt quả tang.

Các con bạc khai nhận số tiền đặt cược cho mỗi tụ bạc từ 300.000 đến 500.000 đồng. Ngoài ra, 10 tụ đánh trực tiếp ăn thua với nhà cái, một số người sẽ đặt tiền theo các tụ bài. Tất cả các tụ bài được giao cho các nữ giới bắt bài và đặt cược.

Tang vật bị Công an thu giữ Ảnh: C.T.V

Công an quận 7 thu giữ hàng chục triệu đồng tang vật, nhiều điện thoại và các dụng cụ phục vụ đánh bạc. Công an cũng đang lập hồ sơ để xử lý các nghi can về 2 hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “ Đánh bạc”.