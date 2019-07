Triệt phá những ổ cờ bạc … di động

tin liên quan Cờ bạc 'đại náo' vùng biên: Có ô tô đưa đón, ăn trưa miễn phí Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Giang (39 tuổi, ngụ xã Phan, H.Dương Minh Châu) cùng 12 đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đưa người ra đảo để đánh bạc

Qua một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, vào lúc 13 giờ ngày 30.6, Công an H.Dương Minh Châu đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh đột kích tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Nguyễn Hoàng Giang cùng đồng bọn thực hiện. Tại hiện trường, công an bắt quả tang 33 người đang tổ chức đánh bạc thu giữ gần 63 triệu đồng, 10 con gà cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Theo điều tra, Giang là nhân viên bảo vệ rừng khu du lịch sinh thái của Công ty Xuân Cầu nên biết đảo Nhím (thuộc địa bàn ấp Phước Lợi, xã Suối Đá, H. Dương Minh Châu) là địa điểm gồm những khu rừng tràm hoang vắng nên chọn làm điểm đánh bạc.

Khoảng tháng 5.2019 đến nay, cứ mỗi ngày có từ 30-70 người ở H.Tân Châu và Dương Minh Châu đến đánh bạc và được Giang thuê ghe đưa rước vào đảo. Đồng thời Giang còn thuê người cảnh giới lực lượng chức năng và cử người lo cơm, nước phục vụ người đánh bạc. Ngoài ra, Giang còn hùn tiền cho đồng bọn để làm cái. Được biết, ổ cờ bạc trên mỗi ngày người tham gia mang tiền đánh bạc thắng thua từ 50-200 triệu đồng.

Theo một trinh sát Công an H. Dương Minh Châu tham gia vây bắt, do sòng bạc nằm trên đảo hoang, có người cảnh giới và thường thay đổi địa điểm liên tục trong rừng nên việc tổ chức triệt phá không hề đơn giản. “Trinh sát chúng tôi phải bí mật ngụy trang ra đảo bằng thuyền và “nằm” lại nhiều ngày trên đảo mới nắm bắt được hết các điểm đánh bạc, quy mô tổ chức của sòng bạc này cũng như đối tượng tham gia để lên phương án đấu tranh. Đúng như kế hoạch, địa điểm tổ chức lần này gần một rẫy mì, nên trinh sát phải nhẹ nhàng bò vào ẩn nấp trước trong đêm, chờ thời cơ ập vào bắt quả tang. Khó khăn của kế hoạch phải bảo đảm an toàn cho cả người vi phạm và lực lượng”, trinh sát này cho hay.

Những ổ cờ bạc di động trong rừng cao su

Trước đó, vào khoảng 15 giờ, ngày 18.6, Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt bao vây kiểm tra vườn cao su thuộc ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập (H.Tân Biên), bắt quả tang 23 người đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 8 bộ bài Tây, trên 41,5 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Theo điều tra, những con bạc thuộc ổ bạc này mỗi ngày cứ tầm 12 giờ thì tự tìm đến những rừng cao su thuộc ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập (H. Tân Biên) để tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền cho đến chiều thì tan. Nguyễn Thị Thùy Linh (31 tuổi) cấu kết với Bùi Văn Chung (35 tuổi) tổ chức làm cái, và Lâm Thị Thu Thảo (35 tuổi, cùng ngụ H.Tân Biên) là người trực tiếp chuẩn bị sẵn các công cụ để phục vụ đánh bạc như: manh, chiếu, bài Tây và thu tiền xâu. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H. Tân Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội đánh bạc và gá bạc.