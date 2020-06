'Phải chăng TP.HCM đã hết tham nhũng ?'

Sáng 30.6, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 4 để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với báo cáo về những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQVN TP.HCM trong 6 tháng đầu năm, mà trọng tâm là công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Dù vậy, nhiều đại biểu bày tỏ sự bất an trước tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống tham nhũng. GS-BS Trần Đông A nêu sự việc 'băng nhóm áo cam' dùng hung khí xông vào quán ốc ở Q.Bình Tân tấn công một thực khách khi người này dùng điện thoại ghi lại.

GS-BS Trần Đông A nhận định đây là sự việc chưa từng xảy ra tại TP.HCM, cho thấy sự manh động của các băng nhóm xã hội đen vẫn còn lộng hành khiến xã hội bất an. Dù Bộ Công an và Công an TP.HCM đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở nhưng trước nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua, người dân TP.HCM vẫn chưa thể yên tâm về an ninh trật tự.

GS.BS Trần Đông A cho biết tâm lý người dân rất bất an sau vụ 'băng nhóm áo cam' cầm hung khí xông vào quán nhậu hành hung thực khách Ảnh: Sỹ Đông

Phòng chống tham nhũng cần phải là nhiệm vụ trọng tâm

Đọc báo cáo dài 18 trang của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP.HCM, kỹ sư Đồng Văn Khiêm, thành viên Hội đồng tư vấn phản biện của Ủy ban MTTQVN TP.HCM, thắc mắc vì sao trong không đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng . Theo ông Khiêm, nhờ công tác phòng chống tham nhũng quyết liệt trong thời gian qua mà Đảng và Nhà nước đã dần lấy lại được niềm tin của người dân.

Đảng cũng giao cho Ủy ban MTTQVN “thượng phương bảo kiếm” là công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng có đề án giám sát hoạt động của Đảng và chính quyền với 319 ban thanh tra nhân dân, 245 ban giám sát cộng đồng và nhiều chương trình hành động chung với các ngành của thành phố và địa phương.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, tiếp thu các góp ý của đại biểu để hoàn thiện báo cáo Ảnh: Sỹ Đông

“Chẳng lẽ, chúng ta không giúp gì được cho các cơ quan chuyên môn phát hiện tệ nạn xã hội. Phải chăng, TP.HCM đã hết tham nhũng ?”, ông Khiêm đặt câu hỏi. Do đó, ông Khiêm đề nghị bổ sung nội dung công tác phòng chống tham nhũng vào báo cáo để báo cáo cho người dân biết, bởi theo ông Khiêm phải Ủy ban MTTQVN TP.HCM là nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phải Ủy ban MTTQ VN TP.HCM.