Phải nghiêm trị người chồng 'xăm trổ' đánh đập vợ dã man

Như Thanh Niên đã thông tin , chiều 19.11, Công an P.An Thạnh, TX.Thuận An (Bình Dương) đã triệu tập Nguyễn Thanh Hòa (34 tuổi, ngụ Bình Dương) là người trong clip đang lan truyền gây sốc trên mạng xã hội sau khi đá, đạp hàng chục cái vào người, mặt vợ.

Sau đó vụ việc đã được chuyển cho Đội điều tra tổng hợp Công an TX.Thuận An điều tra làm rõ. Bước đầu, tại Cơ quan Công an, Hòa thừa nhận hành vi đánh đập vợ là chị K. vào chiều 17.11 vì chị này đi sinh nhật về trễ và do mâu thuẫn trong gia đình.