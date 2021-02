Phải nghiêm trị những kẻ làm xăng giả

Đường dây xăng giả được cho là do Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cùng một số nghi phạm cầm đầu, bị Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá ngay trước tết. Mới đây, Trung cũng bị bắt khẩn cấp.

Vì lợi nhuận, bất chấp tất cả !

Trung từng là cánh tay đắc lực của “ông trùm” xăng dầu Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng), người đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông điều tra, truy tố và đưa ra xét xử (cùng 38 đồng phạm) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Để triệt phá đường dây xăng dầu của Trung, Ban chuyên án đã triển khai 14 tổ công tác với khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM.

Trong những năm gần đây, xe thường bị cháy có phải là nguyên nhân xăng giả không? Người dân thì bị thiệt hại tài sản còn nhà nước bị thất thu thuế. Người dân làm sao biết được cái nào giả? Chỉ có chủ cây xăng mới biết nguồn gốc nhập... nên những người này không thể vô can. Hiếu HCT “Quá khủng! Mới chưa được 1 năm mà đã sản xuất, tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả, gấp bao nhiêu lần vụ Trịnh Sướng Sóc Trăng”, bạn đọc (BĐ) Trac Vo bày tỏ. BĐ Tưởng Hưng cũng cùng tâm trạng: “Số tiền quá “khủng”! Những người buôn bán lẻ và phân phối xăng có biết không, hay biết nhưng vẫn im vì giá rẻ hơn xăng có nguồn gốc? Số lượng xăng giả lớn như vậy được tuồn ra thị trường đã làm hại biết bao nhiêu tiền của dân vì dùng xăng giả rất có hại cho động cơ xe, chưa kể ảnh hưởng đến môi trường”. “Quá khủng! Mới chưa được 1 năm mà đã sản xuất, tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả, gấp bao nhiêu lần vụ Trịnh Sướng Sóc Trăng”, bạn đọc (BĐ) Trac Vo bày tỏ. BĐ Tưởng Hưng cũng cùng tâm trạng: “Số tiền quá “khủng”! Những người buôn bán lẻ và phân phối xăng có biết không, hay biết nhưng vẫn im vì giá rẻ hơn xăng có nguồn gốc? Số lượng xăng giả lớn như vậy được tuồn ra thị trường đã làm hại biết bao nhiêu tiền của dân vì dùng xăng giả rất có hại cho động cơ xe, chưa kể ảnh hưởng đến môi trường”.

Nhiều BĐ còn chỉ ra điều trớ trêu, đó là tại một số trạm xăng mà Cơ quan công an vừa khám xét (Báo Thanh Niên đã thông tin) chủ cây xăng còn trưng cả khẩu hiệu “Chúc quý khách thượng lộ bình an”. “Buôn bán xăng giả, xăng kém chất lượng mà chúc quý khách thượng lộ bình an?!”, BĐ Tien Nguyen chua chát viết. Còn BĐ Lee Hai đúc kết: “Vừa bắt Trịnh Sướng xong thì đến đường dây này, quy mô còn lớn hơn. Đúng là lợi nhuận quá lớn nên chúng bất chấp tất cả!”.

Cần thanh tra quy trình kiểm soát chất lượng xăng dầu

Dù vụ án đang được Cơ quan công an điều tra, nhưng nhiều BĐ cho rằng xăng giả gây ra nhiều hệ lụy khó lường, trong khi người tiêu dùng không phân biệt được thật giả khi tiêu thụ, nên cần nghiêm trị những kẻ làm giả.

Không chỉ xăng, dầu mà còn nhiều loại hàng hóa khác cần các cơ quan chức năng mạnh tay hơn trong việc phát hiện hàng giả, hàng nhái. Nguyen Van Tuc “200 triệu lít xăng giả sẽ gây thiệt hại cho bao nhiêu phương tiện? Những người này quá dã man, chỉ biết làm giàu trên sự đau khổ của người khác. Đề nghị cơ quan chức năng tịch biên toàn bộ tài sản do phạm tội mà có”, BĐ Dương Văn Tuấn kiến nghị. Đồng quan điểm, BĐ Paul Lữ viết: “Công an Đồng Nai với sự phối hợp của Bộ Công an đã góp công lớn trong việc bảo vệ người tiêu dùng, thể hiện rõ qua vụ việc này. Cần nghiêm trị những kẻ lừa đảo người tiêu dùng và những thành phần tiếp tay cho chúng”. “200 triệu lít xăng giả sẽ gây thiệt hại cho bao nhiêu phương tiện? Những người này quá dã man, chỉ biết làm giàu trên sự đau khổ của người khác. Đề nghị cơ quan chức năng tịch biên toàn bộ tài sản do phạm tội mà có”, BĐ Dương Văn Tuấn kiến nghị. Đồng quan điểm, BĐ Paul Lữ viết: “Công an Đồng Nai với sự phối hợp của Bộ Công an đã góp công lớn trong việc bảo vệ người tiêu dùng, thể hiện rõ qua vụ việc này. Cần nghiêm trị những kẻ lừa đảo người tiêu dùng và những thành phần tiếp tay cho chúng”.

Bên cạnh đó, BĐ cũng cho rằng để ngăn ngừa vụ việc tương tự, cơ quan chức năng phải thanh tra quy trình kiểm soát chất lượng xăng dầu. Đồng thời, cơ quan địa phương quản lý về chất lượng xăng dầu có nhiệm vụ lấy mẫu xăng dầu hằng ngày, lấy ngẫu nhiên, đột xuất, giả làm khách hàng... tất cả các trạm bán.