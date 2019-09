Phẫn nộ với hình ảnh bé gái 6 tuổi bị đánh đập bầm dập khắp người

Chiều 30.9, Công an xã Đại An (H.Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của ông bà ngoại cháu N.H.A. (6 tuổi, học sinh lớp 1) về việc cháu bị bà cố phía nội đánh đập. Hiện Công an xã Đại An đang phối hợp cùng Công an H.Đại Lộc vào cuộc xác minh vụ việc.

Cũng trong chiều 30.9, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an H.Đại Lộc, cho biết xác minh ban đầu đã ghi nhận thực tế có xảy ra sự việc như trên.

Cháu A. bị người thân đánh đập bầm dập Ảnh: CX

Theo thông tin ban đầu, 3 ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một bé gái ở xã Đại An bị đánh đập dã man với những vết lằn, vết bầm tím kín người.

Cũng theo xác minh ban đầu từ phía cơ quan công an, người đánh đập cháu A. là bà Huỳnh Thị E. (59 tuổi; ngụ xã Đại An). Bà E. là chị em với bà nội của cha cháu bé, tức là vai bà cố (phía nội) của cháu A.

Cách đây 6 năm, khi cưới thì mẹ cháu A. đã mang bầu gần sinh, sau đó mẹ cháu về quê ở Đắk Lắc sinh cháu A. Khi cháu A. được 8 tháng, người mẹ bỏ đi, ông bà ngoại đưa cháu A. về cho ông bà nội (ở xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc).

Vừa qua, bà nội cháu A. mấy vì tai nạu, sau đó ông nội cháu cũng đau ốm, qua đời. Khi ông bà nội mất, gia đình đặt vấn đề để bà E. nhận nuôi cháu A. vì con cái bà E. đã yên bề gia thất, hiện bà E. sống một mình.

Từ ngày 24.7.2019, cháu A. về sinh sống với bà E. ở xã Đại An. Ba cháu A. có viết giấy giao con cho bà E nuôi, còn sự việc cháu A. bị đánh đập xảy ra vào ngày 25.9.

Theo trình bày của bà E., tối 25.9, bà thấy vở của cháu A. bị xé. Cháu A. nói là bị bạn trên trường xé. Bà E. điện hỏi cô giáo thì phát hiện cháu A. nói dối. Sẵn đang cầm cây gậy (dùng để gãi lưng - PV) trên tay, bà E. đánh cháu A.

Sau đó, thấy cháu A. phản ứng, tỏ ra chống đối, không thành khẩn, nên bà E. tiếp tục đánh cháu bé thêm nhiều lần. Khi nguôi cơn giận, bà E. mới ấy dầu, lấy đá chườm lên những vết lằn do đòn roi gây ra ở trên người cháu.

Sáng hôm sau, bà E. chở cháu A. đi học. Tới trưa cùng ngày, cô giáo phát hiện trên người cháu có nhiều vết lằn nên đã chụp hình, gửi người thân cháu A.. Sự việc sau đó được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Được biết, hiện cháu A. đã được đưa sang nhà một cô giáo, cũng là người thân của cháu, để chăm sóc, sau việc bị bà cố đánh đập dã man.