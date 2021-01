Phan Thiết: Khởi tố, bắt giam nghi phạm chuyên cướp tài sản của phụ nữ đơn thân

Theo Cơ quan CSĐT, đây là chuyên án điều tra được Công an TP.Phan Thiết thực hiện từ tháng 12.2020.

Vào lúc 5 giờ sáng 16.12.2020, chị T.T.M.N, chủ một quán cà phê ở xã Tiến Lợi (TP.Phan Thiết) bị một thanh niên không rõ lai lịch dùng bình xịt hơi cay, gậy điện tấn công, cướp một sợi dây chuyền vàng và một vòng lắc đeo tay.

Ngay sau khi nhận tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, thu giữ tang vật gây án. Sau khi làm việc với người bị hại và trích xuất camera an ninh để lấy hình ảnh nghi phạm tấn công chị N., cùng các biện pháp nghiệp vụ khác, công an xác định nghi phạm là Huỳnh Công Danh (32 tuổi, trú tại thôn 5, xã Trà Tân, huyện Đức Linh (Bình Thuận; hiện tạm trú tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Sau khi điều tra, Công an xác định Danh đến quán cà phê của chị N. uống nước và làm quen. Để tiếp cận chủ quán, Danh nói mình cũng đang sắp mở quán cà phê như chị N. và nhờ chị hướng dẫn cách kinh doanh , giới thiệu nơi lấy hàng. Sau đó Danh thường xuyên liên lạc với chị N. bằng số điện thoại 0343766845. Ngày 15.12.2020, chị N. và một người bạn cùng Danh đi uống bia, sau đó đi hát karaoke, đến 22 giờ thì Danh xin về trước.

Khoảng 4 giờ sáng hôm sau (16.12.2020) Danh gọi cho chị N., nói chị ra trước cửa quán lấy đồ ăn sáng. Khi chị N. vừa hé cửa ra thì Danh đạp cửa cổng xông vào, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị, rồi dùng gậy điện chích vào cổ chị N. Thấy chị hoảng loạn, Danh giật sợi dây chuyền và chiếc lắc vàng của chị N., rồi lên xe mô tô, tẩu thoát.

Sau nhiều ngày truy tìm, công an TP.Phan Thiết đã bắt được Danh và tang vật là chiếc xe mô tô Suzuki biển số 99H5-1638.

Công an bắt giữ được Danh ở Đồng Nai sau nhiều ngày mai phục ảnh: Công an cung cấp

Chuyên nhắm vào phụ nữ đơn thân

Theo Công an TP.Phan Thiết , quá trình điều tra và thu thập thông tin từ công an các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận, Công an TP.Phan Thiết đã nhận được nhiều thông tin các vụ án cướp giật tài sản mà đối tượng gây án giống y như hình ảnh của Danh. Đặc biệt, thủ đoạn và phương tiện gây án tương tự; những người bị hại đều là phụ nữ đơn thân, sống một mình.

Ảnh trên thẻ căn cước của Danh Ảnh: Công an cung cấp